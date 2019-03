Debutta al Mulino di Amleto di Rimini il nuovo ed atteso spettacolo "Cuochi da incubo"

Eventi

Rimini

| 16:23 - 19 Marzo 2019

Un momento dello spettacolo "Cuochi da incubo".

Al mulino di Amleto teatro, a Rimini, si cucina l’ allegria. Dopo il successo delle anteprime in giro per l'Italia, la Combriccola dei lillipuziani debutta il 31 marzo con il suo nuovo spettacolo Cuochi da incubo, all'interno della rassegna Il mulino dei piccoli, di cui la compagnia riminese cura la direzione artistica. Un maldestro cuoco, interpretato da Matteo Giorgetti, afferma di essere il pronipote del famoso gastronomo romagnolo Pellegrino Artusi, vantando nel suo albero genealogico anche altri illustri e improbabili antenati famosi della Romagna. Suo fedele assistente è Federico Rana ,interpretato da Emanuele Tumulo, giovane aspirante chef. I due cercheranno di spiegare ai bambini come fare un buon pranzo romagnolo, e tenteranno di riprodurre la ricetta dei passatelli, con risultati imprevisti. Per concludere il pranzo il pronipote di Artusi preparerà anche uno speciale sciroppo per i bambini di sua invenzione. I due cuochi pasticcioni prendono le loro ricette dal famoso libro di Artusi: L’ arte di mangiare bene, che il protagonista afferma di conoscere a memoria. Ma i risultati non sono esattamente quelli sperati. Riusciranno i nostri eroi a preparare il pranzo senza troppi pasticci? Per scoprirlo l'appuntamento è domenica 31 marzo alle 11 del mattino e alle 16,30 del pomeriggio al Mulino di Amleto, in via della Grotta rossa a Rimini. In entrambi gli spettacoli sarà offerto uno spuntino ( non preparato dai due cuochi pasticcioni!) al mattino alle 10,30 e al pomeriggio dopo lo spettacolo.

Per info e prenotazioni: info@mulinodiamletoteatro.com

Telefono 0541 752056

Posti limitati, si consiglia la prenotazione.