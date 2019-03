Basket giovanile, i Crabs Under 18 chiudono al terzo posto il girone e accedono alla seconda fase

Sport

Rimini

| 16:14 - 19 Marzo 2019

I Crabs Under 18 accedono alla seconda fase.





Un lunedì sera positivo per i ragazzi la Underi 18 dei Crabs di coach Maghelli, che dopo 22 giornate (tra andata e ritorno), chiudono al terzo posto del proprio girone, risultando tra le migliori 24 squadre di tutta Italia qualificandosi per la seconda fase.

I Granchi hanno battuto Ponteveccho Perugia 76-44 nella sfida decisiva entrando in campo con lo spirito giusto. I Crabs prendono in mano le redini del gioco. Una difesa aggressiva lascia alla squadra umbra solo 4 punti nei primi 5 minuti, mentre i riminesi allungano facilmente grazie a Mazzotti (23 punti, 4 rimbalzi e 6 palle recuperate), Maralossou (12 punti) e Tongue che si spartiscono i primi 22 punti della partita. Al suono della prima sirena il vantaggio biancorosso è già di 12 lunghezze.

Nel secondo quarto gli ospiti alzano l’intensità difensiva, limitando i canestri dei padroni di casa, ma nonostante il momento di difficoltà i Crabs non smettono mai di lottare e con la tripla allo scadere di Del Fabbro aumenta il divario fra le due squadre.

L’inizio della ripresa è la fotocopia dell’avvio della partita, arriva un parziale di 16-4 in meno di 5 minuti che permette l’allungo biancorosso. Per i padroni di casa sale in cattedra Rosario Cruz (13 punti), che organizza il gioco e trova ripetutamente la via del canestro.

A 10 minuti dal termine il tabellone dice +22 Crabs, e i biancorossi abbassano leggermente l’intensità di gioco, senza però lasciare mai la possibilità a Perugia di avvicinarsi nel punteggio.

Arriva l’ultima ma importantissima vittoria nella prima fase che conferma il meritato terzo posto e la qualificazione alla fase successiva. Ora si aspetta di scoprire quali saranno le sfidanti del girone della seconda fase, ma prima i ragazzi partiranno per l'Ungheria per giocare i playoff dell'EYBL, un banco di prova importante per i giovani cestisti che incontreranno squadre dure e con motivazioni forti.

SECONDA FASE Il terzo posto nel girone permette alla squadra riminese targata Conad di entrare nel girone D della seconda fase assieme alla prima classificata del girone del Lazio (che quasi sicuramente sarà HSC Roma, che dopo 22 giornante è prima imbattuta e mancano solo due partite da giocare), la seconda classificata del girone del Piemonte (dove a due giornate dalla fine i giochi sono ancora aperti con 4 squadre in soli due punti) ed infine si aspetta di sapere chi sarà la vincitrice dello spareggio tra la quarta classificata del girone della Campania (dove ci sono 4 squadre appaiate che vogliono lottare fino alla fine per ottenere il miglior posizionamento) e la quarta qualificata del girone Marche, ovvero Valmontone (il girone era quello dei Crabs, che comprendeva la squadra di Rimini, tutte le squadre marchigiane, quelle umbre e due squadre romane).

IL TABELLINO

CRABS – PONTEVECCHIO PERUGIA 76 – 44

Crabs: Rosario Cruz 13 (6/11, 0/1, 1/2), Corsetti, Del Fabbro 5 (1/3, 1/2), Veroni 2 (1/1, 0/0), Rossi 6 (3/9, 0/3), Lonfernini 7 (3/4, 0/0, 1/2), Giorgi (0/4, 0/0, 0/0), Ferrari 2 (1/5, 0/0), Mazzotti 23 (11/13, 0/4, 1/3), Tongue 6 (3/6, 0/1), Maralossou 12 (4/7, 1/3, 1/2), Montanari. All: Maghelli, Luongo, Daccico.

PARZIALI: 22 – 10, 38 – 23, 66 – 34