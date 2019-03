La pasta della coop che lavora nei terreni sottratti alla mafia servita nelle mense scolastiche

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:57 - 19 Marzo 2019

Alcuni prodotti libera terra.



Mercoledì 20 marzo nelle mense scolastiche di Santarcangelo sarà servita la pasta biologica di Libera Terra. Con l’iniziativa, ormai consolidata, l’Amministrazione comunale e Camst offriranno a bambini e ragazzi delle scuole i prodotti delle cooperative che gestiscono strutture produttive e terreni sottratti alle mafie in Sicilia, Puglia, Calabria e Campania per celebrare la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie che ricorre il 21 marzo di ogni anno.



“Si tratta di una iniziativa di grande valore sotto diversi aspetti – dichiara l’assessore ai Servizi educativi e scolastici Pamela Fussi – in primo luogo perché ricorda ai ragazzi chi si è impegnato, e continua ad impegnarsi, nella lotta alle mafie. A questo messaggio importante si aggiunge poi quello legato alla sostenibilità ambientale e agli stili di vita sani, poiché sarà servita pasta biologica”.