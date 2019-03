Corretta raccolta dei contenitori in acciaio: anche Ricrea nel Treno Verde di tappa a Rimini

Attualità

Rimini

| 13:24 - 19 Marzo 2019

Sezione ricrea nel trenoverde di tappa a Rimini.

Le buone pratiche, come la raccolta differenziata e il riciclo, sono protagoniste alla stazione di Rimini fino a mercoledì 20 marzo con Treno Verde 2019, dove Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, accoglierà in uno dei vagoni adulti e bambini, per promuovere la corretta raccolta dei contenitori in acciaio.

Quest’anno la campagna itinerante promossa da Legambiente e Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, realizzata con la partecipazione del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, è dedicata alla mobilità a zero emissioni, e prevede una mostra interattiva allestita in un treno di quattro carrozze, che ha lo scopo di informare i cittadini sullo stato di salute del pianeta e promuovere stili di vita sostenibili.

L’Emilia-Romagna si è dimostrata una regione virtuosa in termini di raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio: grazie all’impegno degli operatori e soprattutto dei cittadini impegnati nella raccolta differenziata, nel 2018 sono stati avviati al riciclo 2,97 kg per abitante. La presenza di Ricrea all’interno di Treno Verde rappresenta un’ottima occasione per coinvolgere i cittadini in modo attivo e divertente, con lo scopo di migliorare i risultati futuri.

“Oggetti d’uso quotidiano come barattoli, scatolette, lattine, fusti, secchielli, tappi e bombolette in acciaio, se raccolti e avviati a riciclo, possono tornare a nuova vita - spiega Roccandrea Iascone, responsabile comunicazione e relazioni esterne del consorzio Ricrea –. Nell’ultimo anno, in Italia, è stato avviato a riciclo il 75,3 % degli imballaggi in acciaio immessi al consumo, uno dei tassi più alti registrati tra i materiali riciclabili. Il nostro obiettivo è continuare a incrementare gli ottimi risultati raggiunti e sensibilizzare sia gli adulti che i bambini sull’importanza di separare correttamente i contenitori in acciaio, per far in modo che vengano riciclati all’infinito”.

All’interno della carrozza allestita da Ricrea, tra le diverse attività ludiche, ai visitatori saranno donate delle calamite come gadget, da applicare, con l’aiuto dei volontari addetti alla visita della mostra, sul pannello calamitato situato sul vagone, per riconoscere gli imballaggi in acciaio. Infine, per avere maggiori informazioni sulle modalità di raccolta è possibile scaricare un depliant esplicativo inquadrando il QR Code presente sul poster collocato all’interno del pannello.

Treno Verde sarà nella stazione di Rimini fino a mercoledì 20 marzo; la mostra allestita è visitabile dalle 8.30 alle 14.00 per le scuole prenotate e dalle 16.00 alle 19.00 per il pubblico.