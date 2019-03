Cronaca

Rimini

| 12:12 - 19 Marzo 2019

Ambulanza in azione.

Grave incidente stradale alle 11.20 di martedì in via Coriano all'incrocio con via Pradella. Per cause ancora al vaglio due auto si sono scontrate. Quattro i feriti, tra cui un neonato. Il piccolo e la madre sono stati portati a Cesena con l'elisoccorso in condizioni serie. Altri due feriti si trovano in ospedale a Rimini. Sul posto per i rilievi ed i soccorsi un'automedica, quattro ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Municipale.