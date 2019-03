Ciclismo: Benessere e Sport da record, una vittoria assoluta e tre di categoria

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 09:42 - 19 Marzo 2019

I protagonisti della Benessere e Sport.

Il 16 marzo è stato ancora un sabato da record per i colori della Benessere e Sport in due competizioni. Una a Traversara in provincia di Ravenna, l’altra in Toscana a San Giustino provincia di Arezzo. A Traversara il gruppo ha portato a casa due vittorie: assoluta di Alfredo Novelli e di categoria per Claudio Ardondi, nella stessa gara ottimo piazzamento per Piero Mascetti (3°). A San Giustino altre due vittorie di categoria conquistate da Mauro Mondaini e Mario Ceccaroni. Si piazzano Bartolomeo Celato (3°) e Guido Frisoni (4°). Domenica si è svolta la Gran Fondo Cassani a Faenza. Unica presenza quella femminile di Annamaria Lazzaretti che si è ben comportata concludendo la prova tra le primissime posizioni.