Attualità

Rimini

| 09:02 - 19 Marzo 2019

Rifiuti circondano i cassonetti dell’immondizia.

Una montagna di rifiuti circondano i cassonetti dell’immondizia situati in via Toni, ex Macello via Dario Campana a Rimini. Come si evince dalla foto, si tratta di una situazione davvero incresciosa che ha innescato l’indignazione di residenti e non solo che subito hanno immortalato la mini discarica a cielo aperto. Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485.