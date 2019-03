I magnifici quattro titani del Trofeo Husqvarna 2019

Sport

Repubblica San Marino

| 08:06 - 19 Marzo 2019

I quattro driver appartenenti al Motoclub Titano di San Marino.

Nel variegato panorama agonistico del settore motociclistico sammarinese è di questi giorni l’avvenuto allestimento di un programma a livello nazionale e che vedrà al via un poker di piloti tutti sammarinesi, intenti a ben figurare in questo trofeo monomarca riservato alle sole moto svedesi Husqvarna, anche se il marchio nordico è stato acquistato dall’austriaca Ktm. Stiamo parlando di quattro driver tutti appartenenti al Motoclub Titano di San Marino e che rispondono al nome di Fabrizio Muccioli, ovvero il più esperto del gruppo in quanto da anni protagonista del settore enduro nei vari campionati regionali e tricolori degli ultimi anni. Un pilota che già ha iniziato l’attivita 2019 appunto nei campionati a livello nazionale. Gli altri tre rappresentanti (tutti al debutto in gare enduro) sono Ivan Zanotti, Lorenzo Fabbri e Stefano Lanci, quest’ultimo con un buon passato nei rally auto a bordo della Fiat Ritmo 130 Abarth negli anni 90. Una nuova sfida quindi per l’enduro titano che già annovera piloti di indubbio livello e tutti appartenenti al Tge (Titano group enduro). Crescono le attese quindi per questi magnifici quattro piloti che a metà Aprile (precisamente il 14) si ritroveranno a Rivanazzano Terme (Pavia) per la prima di campionato, ovviamente seguiti sul campo gara dall’efficiente staff della Motorstore di San Marino capitanati da mister Roberto BOB Corbelli. Già da tempo la squadra Husqvarna Titano ha iniziato i serrati test e allenamenti in vista di questo importante e prestigioso campionato. Ovviamente all’inizio non sarà facile, specie per i debuttanti, ma siamo sicuri che con un buon lavoro di allenamenti, tenacia, grinta e determinazione si dovrebbe arrivare ad ottenere buoni risultati. Tutto è pronto quindi per il Gruppo Husqvarna Titano, che dopo la prima gara continueranno gli allenamenti per il calendario che proseguirà poi con il secondo atto in programma a Cairo Montenotte in provincia di Savona il 2 Giugno, mentre addirittura la terza gara si svolgerà proprio a San Marino domenica 14 luglio: a seguire le ultime due previste per il primo settembre ad Enego (Vicenza) e chiusura con la quinta ed ultima prova il 13 Ottobre a Viverone di Biella. Si partirà con umiltà condita da tanta determinazione e con il solo obiettivo del divertimento e perché no…del buon risultato. In bocca al lupo quindi ai 4 enduristi titani pronti a dare battaglia in sella alle loro amate moto Husqvarna. Livio Ceci.