Danza: Gynnis Rimini vince il primo posto con la coreografia "The ritual"

Sport

Rimini

| 07:39 - 19 Marzo 2019

La Asd Gynnis Rimini.

Domenica 17 marzo, presso Bovolone in provincia di Verona, si sono svolte le selezioni per il Festival Internazionale di Danza "Ballando Ballando " che si svolgerà a Roma. La Asd Gynnis Rimini con le coreografie di Gaia Canuti conquista la giuria aggiudicandosi il primo posto con la coreografia "The ritual" e il terzo posto con "Giuditta" grazie alle ballerine Nicole e Noemi Gualdi, Siria Mancini, Marika Bagli, Matilde Verdinelli, Fiamma Gorini, Linda Cannata e Valentina Ricci la quale conquista, anche nella sezione solisti, un terzo posto. Le junior con la coreografa "Cosmic Love" si piazzano al quarto posto.