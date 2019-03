Volley femminile, la Under 16 SGR-Grossi del Riviera Volley sogna le Final Eight

Sport

Rimini

| 00:42 - 19 Marzo 2019

La SGR-Grossi fa il bis nel mini gironcino a tre della seconda fase del campionato Under 16 regionale. Lunedì sera la squadra di Nanni ha battuto in trasferta la Virtus Calerno per 3-0; in precedenza aveva piegato nella prima sfida l'Anderlini Modena 3-1 in casa. Un successo netto quello di lunedì sera: 12-25, 22-25, 19-25. Ora giovedì terza sfida interna alla palestra Rodari contro Cesena (ore 19): serve una vittoria per accedere alla Final Eight, un traguardo storico per il volley femminile riminese: significherebbe essere tra le migliori otto club della regione. Le migliori quattro, poi, si giocheranno il titolo a Rimini alla Casa del Volley il 5 maggio.