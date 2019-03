Volley B2 femminile, la Caf Acli Stella passa in trasferta: 3-1 al VTB Pianamiele Bologna

Sport

Rimini

| 22:12 - 18 Marzo 2019

La squadra della Caf Acli Stella Rimini.

Vittoria da tre punti in trasferta per la Caf Acli Stella contro il VTB Pianamiele Bologna per 3-1 nello scontro salvezza. Una partita che ha mostrato una squadra in crescita con più protagonisti. Il primo set ha messo subito in evidenza l’aggressività degli attacchi bolognesi soprattutto del capitano Bughignoli realizzerà complessivamente 24 punti.

Tripoli apre la difesa riminese con tre battute valide consecutive e porta Bologna sul 12 a 6. Risale la Caf Acli Stella punto a punto e raggiunge Bologna sul punteggio di 21 pari: ma poi per una serie di errori le riminesi (invasione, attacco in rete e attacco fuori) lasciano il set al Pianamiele.

Nulla di irreparabile, infatti dall’inizio del secondo set le riminesi limitano gli errori e con un gioco efficace si portano in vantaggio che mantengono per tutto il set.

Il terzo set è molto più equilibrato e vede l’energica reazione delle bolognesi che dopo un inizio punto a punto prendono un piccolo margine di vantaggio (19 a 16) che la Caf Acli Stella annulla subito portandosi a 19 pari e chiudendo il set a 24-26 con due punti consecutivi di Bologna e di Francia. Nel terzo set si avverte la consapevolezza di Caf Acli Stella di potercela fare e conduce in vantaggio tutto il set fino alla soddisfazione finale per aver giocato una bella gara e soprattutto per incamerare i tre preziosi punti.

La stelal Rimni sale a 22 punti, la salvezza è a cinque lunghezze (a 27 troviamo Pianamiele e Rovigo). Sabato prossimo altra trasferta a Campagnola di Reggio Emilia

Il tabellino

Pianamiele Bologna-Caf Acli Stella Rimini 1-3

Guerra 7, Bughignoli 24, Pavani 4, Palmese 6, Volonté, Tripoli 7, Costantini 10, Taiani 4, Mazza 1, Garagnani lib2. Ne. Mirava lib1. All.Arnodo.

Ambrosini 2, Cicoria 12, Gugnali 14, Francia 18, Costantino 8, Bologna 15, Jelenkovich lib1, Bigucci. Ne. Tomassucci , Mazza, Bascucci, Bianchi, Cit, Serafini lib2. All. Piraccini.

PARZIALE: 25-22, 20-25, 24-26, 22-25