Calcio giovanile, Gabicce Gradara: i Giovanissimi sfiorano il colpaccio sul campo del Vismara

Sport

Gabicce Mare

| 17:39 - 18 Marzo 2019

La squadra dei Giovanissimi del Gabicce Gradara.

Due sconfitte ed un pareggio per le formazioni giovanili del Gabicce Gradara.

JUNIORES

Gabicce Gradara – Forsempronese 0 – 3

Nuova sconfitta per la Juniores di Ferri, questa volta a domicilio per mano della Forsempronese. Ancora una volta una partenza in salita ha compromesso l’esito del match: al 2’, infatti, gli ospiti sono andati in vantaggio con un tiro dal limite. La reazione dei padroni di casa c’è, ma tra tiri dal limite e calci d’angolo in serie il gol non arriva. Nella ripresa Gabicce Grdara all’arrembaggio. Marchetti al 3’ su punizione sfiora la traversa, al 12’ Grassi si divora il pareggio al termine di una azione corale a tu per tu col portiere calciando alto; stessa cosa fa al 15’ Pedini. Gol sbagliato, gol subito. Su azione di contropiede, infatti, la Forsempronese raddoppia. Il Gabicce Gradara continua la sua azione tambureggiante ma senza esito e nel finale in contropiede subisce la terza rete. Prossimo match sabato (15,30) Gabicce Gradara-Vigor Senigallia.

GABICCE GRADARA: Teneggi, Cardinali, Abbati (35’ st Kupliku), Galaffi (1’ st. Nova), Silvagni, Bacchiocchi, Lucarelli (20’ st. Pettinelli), Mboup, Marchetti, Pedini, Grassi (25’ st. Pennacchini). A disp. Gabellini, Fulvi, Merli. All. Ferri

ALLIEVI

Gabicce Gradara – Usav Pesaro 3-5

Sonora sconfitta casalinga della squadra Allievi che ha pagato a caro prezzo una giornata storta collettiva. La sconfitta è maturata nel primo tempo quando gli ospiti hanno realizzato una cinquina sfruttando anche alcuni errori degli avversari. Nella ripresa la squadra di Magi ha reagito mostrato un volto migliore ed infatti è andata a segno tre volte, due con Carburi e una con Ferretti. Nel prossimo turno trasferta domenica sul campo del Vismara.

GABICCE GRADARA: Gabellini Luca, Tardini, Della Chiara, Reginelli (1’ st. Ugoccioni), Babolin, Magi (20’ st. Pelinku), Gaudenzi (15’ st Pelinku), Baldini (1’ st. Pizzagalli), Ferretti, Carburi, Granci. All. Magi.

GIOVANISSIMI

Vismara – Gabicce Gradara 1-1

Buon pareggio per il Gabicce Gradara sul campo del Vismara, terzo in classifica, nella terza giornata di ritorno. Risultato giusto in una sfida giocata a viso aperto anche se la squadra di Campanelli, in vantaggio, ha avuto l’opportunità di chiudere il match. Buona prova corale di una squadra affiatata in cui tutti sono al servizio dei compagni.

Nel primo tempo due punizioni pericolose per il Vismara, al 22’ prima palla gol del Gabicce Gradara con Gaddoni: dopo una respinta della traversa la palla danza in area, sul tiro dell’attaccante a botta sicuro la palla colpisce la base interna del palo e viaggia sulla linea di porta per poi uscire sul fondo. Al 31’ è Giannone, imbeccato da Giacchetti, a tu per tuo col portiere, a calciare fuori tradito da un cattivo rimbalzo della sfera.

In avvio di ripresa Simoncelli Elia si allunga la palla a tu per tu col portiere e poi un suo diagonale insidioso è deviato in angolo. Da qui nasce il gol: batte Shehu, sul secondo palo Magi Andrea di testa realizza. Poi al 10’ diagonale fuori del Vismara, al 17’ conclusione alta di Giacchetti il quale al 21’, lanciato sulla sinistra, evita un difensore e serve l’accorrente Gaddoni che in area si fa parare il tiro a botta sicura. Al 31’ su una imbucata centrale il Vismara sorprende il portiere con un pallonetto: 1-1.

In virtù di questo risultato, il Gabicce Gradara mantiene il secondo posto a -5 dall’Arcobaleno. Prossimo turno: domenica (10,30) a Gabicce sfida contro il New Academy distanziato di tre lunghezze.

GABICCE GRADARA: Simoncelli Riccardo, Cecchini, Magi Alberto, Ferraro, Della Costanza, Shehu, Gabellini, Magi Andrea, Giannone,Giacchetti,Gaddoni. Nel secondo tempo sono entrati: Simoncelli Elia, Trufelli, Del Bianco, Roiu. Non entrato Francolini. All. Campanelli.