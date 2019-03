Da Cna un fondo di 350mila euro per le nuove imprese romagnole

Attualità

Rimini

| 17:39 - 18 Marzo 2019

Consulenza imprese CNA.

Le Cna di Ravenna, Forlì Cesena e Rimini hanno deliberato di stanziare un fondo di 350mila euro a sostegno delle neo attività. La campagna di Cna Nuove Imprese 2019 è rivolta, appunto, a imprese in fase di costituzione-avviamento, a nuove imprese non associate nate da non più di 12 mesi, compresi i liberi professionisti e i lavoratori atipici.

Le aziende potranno contare su di un 'kit digitale' che comprende l'attivazione della Pec, della firma digitale smart card, e la procedura di fatturazione elettronica. Un pacchetto 'privacy', con tutte le informazioni utili all'attività dell'azienda, e un pacchetto 'zero interessi', che prevede un contributo per i finanziamenti destinati agli investimenti e per le spese di avvio dell'attività. "La crisi iniziata nel 2008 - afferma il presidente della Cna di Ravenna, Pierpaolo Burioli - ha mutato in modo significativo anche il mondo delle neo imprese. La loro vita media si è dimezzata rispetto a dieci anni prima. A domande straordinarie occorrono risposte straordinarie, per questo le tre Cna della Romagna hanno deciso di unire le forze in un progetto comune".