Novafeltria, restano impantanati con il furgone in una mulattiera

Cronaca

Novafeltria

| 17:30 - 18 Marzo 2019

L'intervento dei Vigili del Fuoco in località Botticella.

I vigili del fuoco di Novafeltria sono intervenuti lunedì pomeriggio in via Sarsinate per soccorrere una coppia che si trovava a bordo di un Fiat Fiorino. A causa di una errata manovra hanno imboccato una mulattiera in discesa senza uscita in località Botticella. Il conducente, resosi conto dell'errore, nell'effettuare manovra per l'inversione di marcia, è rimasto impantanato con il furgone che continuava a scivolare verso valle e ha, quindi, inoltrato la richiesta di soccorso al 115. Giunti sul posto i vigili del fuoco, con l'ausilio di un mezzo e un fuoristrada attrezzato, hanno trainato la vettura consentendole di proseguire la marcia autonomamente.