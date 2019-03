VIDEO Incrocio pericoloso, furgone esce di strada e si schianta sul palo della luce. Un ferito

Cronaca

| 16:55 - 18 Marzo 2019

Ennesimo grave incidente in via Montescudo, all’intersezione con via dei Maceri, incrocio già noto poichè luogo di passati sinistri anche mortali. Per cause ancora in corso di accertamento, forse a causa dell’asfalto scivoloso per le precipitazioni abbondanti di queste ore, un furgoncino di una ditta di termoidraulica è finito contro un palo dell’illuminazione: l’impatto è stato talmente violento che il pilone si è divelto rovinando sulla vettura e sfondando il vano motore. Immediati i soccorsi del 118 che hanno trasportato il conducente del mezzo in ospedale a Rimini per le cure del caso. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e la Polizia municipale per i rilievi del caso.