Baby velisti in mare, grande partecipazione nelle acque antistanti la Darsena di Rimini

Sport

Rimini

| 16:03 - 18 Marzo 2019

Campionato zonale classe Optimist.

Si è svolta nella mattinata di domenica 17 marzo, nelle acque antistanti la Darsena di Rimini la seconda tappa del Campionato zonale classe Optimist.



Alla regata organizzata da Yacht Club Rimini e che prevedeva tre prove di flotta su “un trapezio” della durata di un’ora ciascuna, hanno preso parte tanti baby velisti con un’età compresa tra gli 8 e i 14 anni .



La categoria Juniores ha visto al timone “in solitaria” i bambini nati dal 2004 al 2008, la categoria Cadetti i ragazzini nati nel 2009 e 2010.



Complice il bel tempo e il vento teso, tra i 10 e i 12 nodi, tutti i partecipanti hanno dato il massimo e hanno messo in acqua la loro esperienza in fatto di vela.



Per la categoria Juniores si sono aggiudicati i primi 3 posti, nell’ordine, Lorenzo Pezzilli del Circolo Velico ravennate classe 2005, Nina Ivaldi Circolo Velico ravennate classe 2006 e Lorenzo Ricci Circolo Nautico Cesenatico classe 2006.



Orgoglio per Yacht Club Rimini la terza posizione conquistata nella categoria Cadetti da Gabriele Bernardi. Il giovane iscritto al Club dal 2018 è arrivato alla boa finale dietro a Achille Barberini classe 2009 della Società Velica Cervia e Diego Brera classe 2010 del Circolo Velico ravennate.



“Si è trattato di un grande successo di cui andiamo fieri, commenta Luca D’apote, direttore sportivo dello Yacht Club Rimini che prosegue “La grande partecipazione alla regata di ieri dimostra che abbiamo puntato sulla classe di regata giusta, quella degli Optimist, piccole imbarcazioni con una lunghezza di soli 2.30 mt; vedere tanti baby velisti coltivare un sogno ci fa procedere con ancora più determinazione sulla strada scelta”.