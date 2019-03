Passaggio generazionale? Va a ritmo di eCommerce, Gls 72 di Novafeltria tra esempi di successo

Attualità

Novafeltria

| 15:19 - 18 Marzo 2019

Federico Semprini, giovane titolare dell’azienda di Novafeltria con il padre.

Secondo un’indagine interna di eBay, realizzata in occasione della Festa del Papà, ben il 64% delle aziende intervistate ha introdotto l’eCommerce con l’ingresso della nuova generazione, mentre nel 24% dei casi i figli hanno dato maggiore slancio al negozio online già presente.

A rafforzare questi dati, la quasi totalità delle risposte indica le nuove generazioni come importanti facilitatori dell’eCommerce in azienda.

Com’è percepito il passaggio generazionale tra gli imprenditori di eBay? Oltre l’85% degli intervistati ritengono che sia importante che un’azienda continui ad avere una conduzione famigliare. Tra i valori che, secondo gli imprenditori, devono essere tramandati spiccano la passione per il lavoro (77% dei rispondenti) e due principi fondamentali come l’attenzione alla qualità e verso il cliente (entrambi 74%).

La grande opportunità dell’eCommerce è stata colta da Federico Semprini, giovane titolare dell’azienda GLS 72 di Novafeltria in provincia di Rimini: “Ho deciso di entrare nell’eCommerce vista la zona difficilmente raggiungibile in cui si trova il nostro punto vendita e la nostra volontà di puntare sull’export. Mio padre ha accettato subito la sfida e i nostri sforzi sono stati presto ripagati: grazie a eBay il nostro fatturato è decollato e stiamo vendendo in ogni angolo del mondo.”

Genitori e figli non la pensano allo stesso modo sui benefici che l’eCommerce può portare all’azienda. Se entrambi concordano che il commercio online rappresenti un fattore positivo per aumentare i clienti (rispettivamente 83% e 84%), i genitori tendono ad apprezzare maggiormente la visibilità che deriva dal marketplace (83%), mentre i figli privilegiano l’aumento di fatturato che ne deriva (74%).

Le nuove generazioni vedono con favore anche la possibilità di esportare tramite l’online (53%).