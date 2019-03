Basket D: la Dany si arrende al Forlimpopoli, terza forza del campionato (70-52)

Sport

Riccione

| 14:55 - 18 Marzo 2019

La squadra della Dany Riccione.

Niente da fare per la Dany Riccione sul parquet dei Baskers Forlimpopoli, terza forza del girone B di serie D regionale (70-52). Non inganni comunque il -18 finale perché anche stavolta, come successo la settimana prima in casa contro il Cesena, la giovane squadra di coach Maurizio Ferro resta pienamente in partita per tre quarti prima di cedere di schianto nell’ultimo periodo. Ancora rimaneggiati e privi di capitan Amadori, i Dolphins fanno molta fatica in attacco fin da subito ma non è che i padroni di casa, reduci peraltro da una sconfitta a basso punteggio a Ferrara, riescano a fare molto meglio (16-10 alla prima sirena).

Anche nel secondo parziale si continua a trovare la via del canestro con il contagocce sia da una parte che dall’altra ma la Dany ha il merito di risalire la china e chiudere il primo tempo in perfetta parità (27-27). Purtroppo per i biancazzurri, l’attacco dei Forlimpopoli si sveglia dopo l’intervallo (saranno 43 i punti messi a segno da Forlimpopoli nel secondo tempo) e nonostante un Pierucci da 20 punti (7/11 da due) e un terzo quarto chiuso teoricamente ancora in partita (-8), è negli ultimi dieci minuti che Riccione molla la presa cercando invano la rimonta dalla lunga distanza (5/23 da tre punti).

Non bastano nemmeno i 7 rimbalzi e le 5 palle recuperate da Bianchi, la fatica si fa sentire nelle giovani gambe dei Dolphins e lo scarto finale mortifica fin troppo la prestazione di squadra (70-52). La lotta per la salvezza resta aperta più che mai e sabato (ore 21) si torna sul parquet di casa per affrontare il Granarolo Basket Village in un match di fondamentale importanza.

IL TABELLINO

BASKERS FORLIMPOPOLI-DANY DOLPHINS RICCIONE 70-52

FORLIMPOPOLI: Rossi E. 9, Neri, Tommaso 5, Pedrielli 3, Lotti 8, Rossi F., Rombaldoni 5, Camassa 8, Biffi 5, Cortini 5, Evangelisti 4, Biscaro 18. All. Saragoni

DANY RICCIONE: Cruz 5, Diagne 5, Medde 8, Pierucci 20, Chistè 7, Bianchi 3, Serafini, Mazzotti 4, Buscherini ne, Zavatta ne. All. Ferro

ARBITRI: Ferrini di Ravenna e Stefanelli di Faenza

Parziali: 16-10, 27-27, 47-39