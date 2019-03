The Times incorona Rimini e l’Emilia Romagna mete della ‘Dolce Vita’

Attualità

Rimini

| 14:38 - 18 Marzo 2019

Centro storico Rimini.

La versione domenicale del quotidiano inglese The Times incorona Rimini e l’Emilia Romagna come mete dove vivere la Dolce Vita nella regione d'Italia più amata per il ‘food’.

In un lungo reportage firmato dalla giornalista Katy McGuinness, viene raccontato un viaggio fra i sapori e i gioielli d’arte che parte dalla Modena dello chef Massimo Bottura, passa per Bologna e arriva fino alla città natale di Fellini, meta ideale da scoprire alla vigilia dei 100 anni dalla nascita del maestro.

L’invito della giornalista, ospite di un educational tour organizzato da Apt Servizi Emilia Romagna, è quello di perdersi fra i murales dedicati a Fellini nel Borgo San Giuliano, visitare il Tempio Malatestiano che custodisce tesori d’arte di Giotto e Piero della Francesca e scoprire la piccola Pompei della Domus del Chirurgo, senza dimenticare le nuove aperture del centro storico fra negozi, caffè e ristoranti.

“Con l’articolo di ieri del Sunday Times – commenta il Sindaco Andrea Gnassi – arriva un altro riconoscimento internazionale per Rimini, una città che a ogni stagione presenta elementi di novità strutturali capaci di attirare l’attenzione dei media di tutto il mondo. Come è successo pochi giorni fa con il numero in edicola di Elle, recentemente con il famoso periodico statunitense di economia e finanza Forbes che ha scelto Rimini fra le mete più interessanti per il 2019, o lo scorso anno con il New York Times che ha inserito Rimini nella prestigiosa ’52 place to go’, l’annuale lista stilata dal quotidiano americano con le mete assolutamente da visitare nel 2018, o, sempre lo scorso anno, con il primo posto della prestigiosa classifica ‘Best in Europe’ stilato dalla ‘bibbia’ dei viaggiatori di tutto il mondo Lonely Planet".