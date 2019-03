A Misano, in vista del nuovo Piano Urbanistico, presentazione del volume ‘Valutare la rigenerazione urbana’

Attualità

Misano Adriatico

| 14:31 - 18 Marzo 2019

Misano pronta ad adottare il nuovo Piano Urbanistico.

Si terrà martedì 19 marzo la presentazione del volume “Valutare la rigenerazione urbana” realizzato da Gabriele Bollini, Eliot Laniado e Maria Rosa Vittadini.

Il volume “Valutare la rigenerazione urbana” di Gabriele Bollini, Maria Rosa Vittadini, Eliot Laniado, pubblicato dalla Regione Emilia-Romagna ha l’ambizione di contribuire ad una rinnovata impostazione culturale degli strumenti di programmazione e pianificazione, comprese le modalità con cui questi strumenti devono essere valutati nella VAS, per permettere all'Amministrazione pubblica di far fronte ai problemi radicalmente nuovi dello sviluppo urbano della città esistente. È dunque assolutamente necessario operare un aggiornamento tecnico e culturale della valutazione strategica dei piani che abbia come campo di azione non più l'espansione urbana ma la sua rigenerazione. In secondo luogo, è necessario acquisire al bagaglio tecnico di chi opera in urbanistica nuove competenze sul lato della valutazione economico-sociale delle trasformazioni, capacità promozionali dei processi di rigenerazione urbana, competenze nel gestire complesse fasi partecipative che coinvolgono tutti gli attori interessati nel processo.

La presentazione del libro diventa oggi attualissima tenendo conto che il Comune di Misano si appresta a passare al nuovo Piano Urbanistico e d è per questo che l’Amministrazione Comunale ha voluto avviare un’approfondita discussione su questi temi fondamentali per l’applicazione delle strategie del Piano coinvolgendo direttamente i cittadini.

Saranno presenti gli autori: la Prof.ssa Maria Rosa Vittadini e il Dott. Gabriele Bollini che discuteranno con il Dott. Roberto Gabrielli, responsabile del Servizio pianificazione della Regione Emilia-Romagna

Questo il programma:

Ore 16,30

Saluti di benvenuto Avv. Stefano Giannini

A seguire

Il progetto Ideal – Italia Croazia

(Dott. Alberto Rossini Ufficio di Piano)

Il ruolo della Regione nei progetti di rigenerazione urbana

(Dott. Roberto Gabrielli)

Interventi di Prof.ssa Maria Rosa Vittadini e Dott. Gabriele Bollini

Domande e interventi da parte del pubblico

Conclusioni Ore 18,30