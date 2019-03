Calcio giovanile, Santarcangelo: solo due hurrà grazie alle squadre Under 17 e Under 16 Battute rispettivamente il Sampaimola in trasferta (0-3) e il Fornace Zarattini (5-1). Juniores ko

Sport Santarcangelo di Romagna | 14:29 - 18 Marzo 2019 La terza delle tre reti realizzate da Casadio dell'Under 16. Due vittorie, un pareggio e due sconfitte il bilancio delle formazioni giovanili del Santarcangelo. JUNIORES REGGIO AUDACE – SANTARCANGELO 2-1 Reggio Audace: Venturelli, Gianferrari, Dani, Talarico, Albertini, Mossini, Ziveri, Muro, Formisano, Lorenzani, De Marco G. Subentrati: De Marco A., Sanat, Dema, Ndiaye. In panchina: Galeazzi, Fiorentino, Omorodion, Raj, Carpio. All. Bertacchi. Santarcangelo: Forti, Alvisi, Dominici, Savini, Meco, Fabbri, Sapori, Galassi, Bua, Lonardi, Guarino. Subentrati: Camaj, Paganelli, Ravaglia. In panchina: Fusconi, Felline, Zanni, Novelli. All. Fusi. Marcatori: 32’ pt Sapori, 87’ Sanat, 93’ Lorenzani. UNDER 17 SAMPAIMOLA – SANTARCANGELO 0-3 Sanpaimola: Cagnani, Fort, Greco, Mazza, Muvumbi, Lazzerini, Fiengo, Drei, Volta, Morotti, Campanella. Subentrati: Sacco, Brevil, Montanari, Echchaiciri. In panchina: Monterumisi, Libertone, Bucci, Fontana. All. Lunati. Santarcangelo: Sturniolo, Andreoli, Lonardi, Terenzi, Paganelli, Renzi, Iadevaio, Guidi, Barbiani, Gjorretaj, Benvenuti. Subentrati: Novelli, Astolfi, ravaglia, Savini, Dominici. In panchina: Fusconi, Soldati, Pignalosa. All. Manzaroli. Marcatori: 8’ pt e 39’ st Gjorretaj, 30’ st Iadevaio. UNDER 16 SANTARCANGELO – FORNACE ZAVATTINI 5-1 Santarcangelo: Fabbri, Baldacci (25' st. Sebastiani), Rocchi, Casadio, Fratti (7' st. Morgante), Guerra, Pironi, Agostini, Michelucci, Bertozzi, Canarecci. All. Magnani. Fornace Zavattini: Waclawek, Fantini, Giunchi, Baele, Soprani, Ficara, Cepa, Trasforini, Barbato, Cicognani, Arslani. Subentrati: Castaldi, Macera, Micelli, Pizzini. All. Galasso. Marcatori: 17’ Fantini, 52’ e 78’ Bertozzi, 57’, 72’, 78’ Casadio. Nella cornice primaverile del campo Nanni di Bellaria il Santarcangelo 2003 dipinge una ottimo 5 a 1 contro i ravvenati del Fornace Zarattini. Primo tempo con più occasioni per i clementini che terminano però sotto di uno nonostante il rigore parato da Fabbri. Ma è nel secondo tempo che il "leone ferito" reagisce. Mister Magnani sposta abilmente posizione ai suoi avanti,irrobustisce il centrocampo e il Santarcangelo si trasforma in un predatore che atterra la preda con cinque potenti zampate. Bertozzi,Casadio,Casadio,Bertozzi ed ancora Casadio (davvero pregevoli la loro prestazioni) nell'ordine realizzano le cinque reti per le quali il pubblico presente, al termine, applaude corale ad una prestazione davvero convincente e coinvolgente. UNDER 15 BAKIA – SANTARCANGELO 0-0 Bakia: Marchi, Battistini, Montalti (50’ Boschi), Lombardi, Opizzi (57’ Gardini), Maroni, Casadei (53’ Teodorani), Menghi, Ravaldini (42’ Bandieri), Berlati, Pretolani. Santarcangelo: Rinaldini, Rossi S. (65’ Rossi F.), Marcello, Bagli, Guidomei, Renzi, Nucci, Sacchini, Gessaroli, Giannini (58’ Pasini), Capi. All. Bonesso. UNDER 14

SANTARCANGELO – SPAL 1-2 Santarcangelo: Conti, Farotti, Pozzi, Esposito, Bucchi, Bianchi, Bocca, Antonini, Piastra, Amati, Minni. Subentrati: Drudi, Vernazzaro, Mini, Celli. In panchina: Casadei, Dresia, Spada. All. Tacconi.