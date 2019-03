Pusher sulla bici arrestato a Borgo Marina di Rimini

Cronaca

Rimini

| 14:29 - 18 Marzo 2019

Controlli dei Carabinieri a Borgo Marina.

I carabinieri lo hanno notato mentre, sulla sua bicicletta, cedeva qualcosa ad un coetaneo, ricevendo in cambio del denaro: è finito così in arresto per detenzione ai fini di spaccio un 32enne di origini senegalesi. I militari lo hanno bloccato in flagranza a Borgo Marina nella tarda serata di domenica, dopo un improbabile tentativo di fuga. Nel mentre, il 32enne ha cercato di disfarsi di un involucro di chellophane, prontamente recuperato, contenente circa 10 grammi di marijuana.

L’arresto è stato convalidato e l’uomo è stato condannato alla pena di 6 mesi e 21 giorni di reclusione con il beneficio della sospensione condizionale della pena.