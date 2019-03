Ritrovate in un campo le slot rubate al bar di Bellaria Igea Marina

Cronaca

Bellaria Igea Marina

| 13:06 - 18 Marzo 2019

Due slot machine abbandonate in un campo, foto di repertorio.

Sono state ritrovate in un campo, in via Fontanaccia a Rimini le due slot machines rubate la scorsa notte in un bar in via Roma a Bellaria Igea Marina. Ad avvistarle i carabinieri del Nucleo radiomobile che hanno restituito le apparecchiature al legittimo proprietario. Vuote di denaro, ovviamente. Il furto era stato messo a segno intorno alle 2 di lunedì quando i malviventi hanno forzato la porta d’ingresso del bar e sono entrati caricando molto probabilmente su un furgone le due macchinette. Sull'episodio indagano ora i militari: saranno visionate le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.