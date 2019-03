Meteo avverso, salta la Festa della Fogheraccia sulla spiaggia di Rimini

Attualità

Rimini

| 12:46 - 18 Marzo 2019

La Fogheraccia è una tradizione che attira ogni anno centinaia di persone.

Dopo la pioggia di oggi, è stata rinviata al prossimo sabato 24 marzo la Festa della Fogheraccia: un nuovo sopralluogo dei tecnici d'Anthea ha infatti determinato il rinvio dell'accensione della Fogheraccia per la mancanza delle condizioni necessarie. La Fogheraccia di Casa Pomposa, programmata questa sera, è invece rimandata a mercoledì 28 marzo con dj set dalle 19.30 e accensione alle 20.30. L’appuntamento con la Festa della Fogheraccia sarà in spiaggia a Rimini, in piazzale Boscovich. In programma, fa sapere il Comune, un grande falò sulla spiaggia libera e un mercatino di generi vari con bancarelle di prodotti gastronomici, dolciumi e giocattoli già dal tardo pomeriggio. Per preparare l’evento nelle ultime settimane Anthea ha trasportato il legname proveniente dalle potature in corso in città.