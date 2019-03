Premio traduzione latina, concorso aperto a tutti i Licei scientifici del territorio

Attualità

Rimini

| 11:01 - 18 Marzo 2019

Alessia e Roberto Valducci.

Sarà l’amore per la lingua latina una nuova occasione per ricordare un grande mecenate e uomo di cultura: l’imprenditore del farmaco Roberto Valducci, fondatore di Valpharma S.p.A., Valpharma International S.p.A. e presidente di Erba Vita.

In collaborazione con l’Associazione Pro Latinitate di Rimini ed il suo fondatore Don Romano Nicolini, il 26 marzo nell’Aula Magna del Liceo Scientifico ‘Einstein’ di Rimini si terrà la I^ edizione del Premio di Traduzione latina Roberto Valducci - ‘Crescente Scientia’.

Il concorso è aperto a tutti gli studenti dei licei scientifici della provincia di Rimini e della Repubblica di San Marino e prevede la traduzione di una versione latina su Giulio Cesare, figura cara a Roberto Valducci che donò a Savignano, sua città natale, la statua dell’imperatore romano, posizionata proprio sul ponte che sovrasta il fiume Rubicone.

Il premio, fortemente voluto dalla figlia Alessia Valducci, che lo ha succeduto alla guida delle aziende di famiglia, si inserisce nel novero di attività a sostegno della Cultura, dell’Educazione scolastica e formativa dei ragazzi sostenute da anni sia in ambito territoriale che nazionale.

“Questa iniziativa promuove lo studio della lingua latina – ha dichiarato Alessia Valducci - e incentiva l’impegno dei ragazzi premiando i primi tre migliori traduttori”.

Il brano di latino classico sottoposto alla traduzione è stato selezionato da una Commissione di docenti dell’Associazione ‘Pro Latinitate’. La traduzione si svolgerà martedì 26 marzo dalle ore 14.30 alle ore 17.30 nell’Aula Magna del Liceo Einstein in via Agnesi, 4 a Rimini. I premi elargiti corrispondono a: 200 euro per il primo classificato; 150 euro per il secondo; 100 euro per il terzo. Sarà possibile iscriversi inviando una e-mail a: nicoliniromano40@gmail.com oppure lingua.latina2000@gmail.com

Per info: Associazione Pro Latinitate Tel. 0541/718846 -- 339 8412017.