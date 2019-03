Calcio giovanile, ottimo weekend per la Marignanese: tre vittorie e una sconfitta

Sport

San Giovanni in Marignano

| 10:18 - 18 Marzo 2019

Corsa degli Allievi dopo la vittoria.

Weekend di grandi risultati per i giovani della Marignanese che collezionano tre belle vittorie ed una sola sconfitta oltre alle belle partite delle squadre Esordienti.

Partiamo da venerdì quando sono scesi in campo gli Esordienti 2006 autori di una buona prestazione con la Fya Riccione e gli Esordienti 2007 che a Cattolica hanno disputato tre ottimi tempi impreziositi dalle reti di Ferri (2), Giorgi (2), Perazzini (2), Andreani.

Sabato è tornata alla vittoria la Juniores nella fondamentale sfida salvezza con il Bakia: 4-1 il risultato finale per i ragazzi di Di Nunzio, passati in svantaggio ma poi protagonisti di una pregevole rimonta con le reti di Previte, Tonelli, Di Virgilio e Notariale. Due le giornate al termine ed ora i match decisivi con le prime due della classe Fya Riccione e Diegaro.

Bella vittoria in rimonta anche per i Giovanissimi di Antonioli, passati in svantaggio con il Bellaria ma poi risaliti fino al 3-2 finale grazie alle pregevoli reti di Gili (2) e Buonavoglia.

Sfortunato ko invece per l’altra squadra Giovanissimi che domenica mattina è inciampata 2-0 nella sfida con il Cattolica.

Pronto riscatto per gli Allievi che dopo la sconfitta di una settimana fa hanno dilagato nella gara interna con l’Asar: 8-0 il risultato finale per i giovani di Bacchini trascinati dalle doppietti di Guiducci e Sanchi, e dai gol di Di Renzo, Tarasconi e Mortellaro.