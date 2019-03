Coriano, nuovi punti WiFi gratuiti ad accesso libero per i cittadini

Attualità

Coriano

| 08:16 - 18 Marzo 2019

Cavi per la connessione ad internet.

Grazie al voucher di 15.000 euro, vinto con la partecipazione del Comune di Coriano al bando Europeo "WIFI4EU", ci saranno nuovi siti di Wifi di accesso gratuito sul territorio comunale. E Coriano conferma la sua spiccata vocazione al Digitale, punta al futuro a vantaggio dei cittadini e scommette sulla banda larga.

Saranno quattro i punti di accesso al "wifi4Eu":



Palazzetto dello Sport ed il Centro Giovani (Via Piane)

Centro storico di Coriano (Piazza Don Minzoni)

Frazione di Ospedaletto (angolo Via Don Lorenzo Milani, Via Gramsci)

Frazione di Cerasolo (angolo Via Primo Maggio, Via Ausella)

Due i punti di accesso (bando regionale ER 2017)

Piazza Mazzini

Piazza F.lli Cervi

Appena saranno attivati i punti wifi i cittadini potranno collegarsi ad internet gratuitamente e senza necessità di autenticazione.

Per i 4 siti del WIFI4EU è stata già firmata la convenzione con la Commissione Europea ed è già arrivato il via libera all’utilizzo dei fondi. Così è stata avviata la progettazione dei lavori, che dovranno essere completati e rendicontati entro 18 mesi dalla firma. Entro aprile arriverà la valutazione preliminare dei costi e degli interventi. Una volta approvata partiranno i lavori che potrebbero concludersi in estate.

Per i 2 siti del bando della Regione Emilia Romagna gli iter sono già conclusi e il Comune è in attesa da Lepida Spa l’installazione.

Una volta installati tutti i punti di accesso il Comune per i 4 punti di accesso finanzierà con il proprio bilancio i costi di connettività, mentre per i due punti di accesso Lepida non ci saranno costi perché la connettività sarà direttamente fornita dall’accesso Lepida già presente nella sede comunale.



Domenica Spinelli (sindaco di Coriano): “Crediamo molto nell’innovazione tecnologica come strumento per far crescere il territorio. Ringrazio gli uffici e il consigliere Stefano Aluigi, che stanno lavorando con ottimi risultati a questo progetto, molto è stato fatto ma molto c’è ancora da fare, Coriano è vasto e alcune zone non godono ancora della comunicazione a banda larga, confidiamo che in tempi brevi i possa colare questo gap.”