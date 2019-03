Lunedì di calcio su Vga TeleRimini (ch86) a partire dalle ore 19,55. La sconfitta del Rimini e calcio locale

Sport

Rimini

| 08:13 - 18 Marzo 2019

Questa sera a partire dalle ore 19:55 su Vga TeleRimini (canale 86) in Calcio di Rigore gli ospiti della 26a puntata saranno l'opinionista Renzo Baldisserri, l'opinionista Giacomo Alpini, il direttore sportivo del Ronco Marco Ricci e il difensore del Misano Federico Urbinati.





Alle ore 20,50 seguirà l'appuntamento con Sport Up, il format dedicato al Rimini Calcio. Gli ospiti della 26a puntata saranno l'opinionista Emanuele Pironi, l'allenatore Massimo Zanini e l'opinionista Renzo Baldisserri.



Entrambi i programmi saranno presentati dal giornalista Daniele Manuelli.



Il numero per la diretta valido per messaggistica tradizionale e WhatsApp è il seguente: 333.60.94.299

NOVITA' Da questa sera è possibile vedere le nostre dirette sulle pagine Facebook inerenti alle nostre trasmissioni: SportUp Rimini e CalciodiRigore.official





Il programma è visibile in diretta anche sul canale YouTube al seguente link:



https://www.youtube.com/watch?v=23X_q_fOpuU









I servizi delle partite in Calcio di Rigore saranno:

Forlì vs Avezzano;Santarcangelo vs O. Agnonese; Sangiustese vs Sammaurese (Serie D); Castelfranco vs Corticella (Eccellenza); Del Duca Ribelle vs Ronco; Misano vs Russi (Promozione); Novafeltria vs Verucchio (Pima Categoria) e il punto sulla Promozione Marchigiana (Promozione Marche).

Approfondimenti della domenica calcistica, dibattiti e contributi filmati per la durata di 55 minuti.



I servizi di SportUp avranno il seguente tema:



La sintesi di Rimini vs Ravenna e relative pagelle. Il pensiero "Grassiano" nel resoconto a cura di Riccardo Giannini. La presentazione del prossimo avversario del Rimini: la Virtus Vecomp Verona. Cambio di uomini nelle scelte di Martini, alcuni dei quali rimasti ai box. Classifica deficitaria. Il calendario biancorosso in vista della salvezza e la tifoseria, sempre presente quando il caso lo richieda.



