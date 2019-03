Calcio Eccellenza, il Cattolica cade anche a Copparo per 3-1. Tris di bomber Fyda

Sport

Cattolica

| 23:34 - 17 Marzo 2019

Sartori è andato a segno a Copparo al 92': 12esimo gol.



Il Cattolica non trae benefici dal ritorno in panchina di mister Angelini e cade per 3-1 sul campo della forte Copparese che rialza la testa dopo due sconfitte di fila. Protagonista assoluto della gara il cannoniere Fyda, autore di una pregevole tripletta. A metà tempo la formazione di casa rompe gli indugi e spezza l'equilibrio con il gol di bomber Fyda. I rossoblù di Baiesi partono forte anche nella ripresa e Fyda al 56' segna di nuovo. La Copparese gioca sul velluto e viaggia indisturbata fino alla fine della sfida. Il principe dei cannonieri vuole rimpinguare il suo bottino e al 75' su rigore cala il tris. Per il Cattolica a segno nel recupero Sartori al 12esmo centro stagionale. Si aggrava la posizione di classifica del Cattolica, terz'ultimo a 30 punti.



RISULTATI

Castrocaro-Argentana 0-1; Virtus Castelfranco-Corticella 1-0; Progresso-Diegaro 3-0; Alfonsine-Faenza 3-2; Copparese-Giovane Cattolica 3-1; Calcio Cotignola-Granamica 1-2; Marignanese-Massa Lombarda 2-0; Fya Riccione-Sant’Agostino 0-3; Medicina Fossatone-Sanpaimola 2-2.

CLASSIFICA

Alfonsine 60, Virtus Castelfranco 56, Progresso 54, Copparese 48, Marignanese 46, Sant’Agostino 45, Castrocaro 42, Granamica 40, Fya Riccione 37, Argentana 33, Corticella 32, Medicina Fossatone 32, Diegaro 31, Sanpaimola 31, Giovane Cattolica 30, Faenza 30, Massa Lombarda 26, Calcio Cotignola 20.