FOTO e VIDEO Rimini Calcio, bruciante sconfitta nel derby con il Ravenna (0-1)

Volpe attorniato dai giocatori del Ravenna.

Bruciante sconfitta per il Rimini al Neri, nel derby con il Ravenna. I biancorossi di Martini sono nel pieno della zona calda, a 32 punti, assieme ad Albinoleffe, Renate e Virtus Verona, il prossimo avversario. Fanalino di coda il Fano a 29 punti (ma con una partita in meno). Il Ravenna espugna il Neri con una punizione di Esposito al 25', un tiro all'incrocio dei pali alla sinistra di Scotti, che già in avvio di partita si era opposto a un tentativo del centrocampista scuola Inter da calcio piazzato. Per il Rimini un solo vero tiro in porta, un potente sinistro di Guiebre respinto dall'ottimo Venturi. Forcing biancorosso nell'ultima parte di gara, ma è il Ravenna a sfiorare il bis (grande parata di piede di Scotti su Gudjohnsen).