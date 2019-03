Calcio Eccellenza, la Marignanese liquida il Massalombarda 2-0

Sport

San Giovanni in Marignano

22:37 - 17 Marzo 2019

La Marignanese batte 2-0 il Massalombarda. Al 3’ ci prova Carnesecchi, il suo tiro però è centrale e non pericoloso. All'11’ Fabbri calcia a lato, secondo il guardalinee però era partito in posizione di fuorigioco, Al 15’ ci prova ancora Fabbri, ma non inquadra la porta . Al 22’ punizione per gli ospiti che non causa pericoli alla retroguardia gialloblù. Al 24’ doppia occasione per la Marignanese, prima con Carnesecchi dalla distanza e poi sulla respinta per Moretti, ma si conclude con un nulla di fatto. Al 31’ il cross di Moretti viene ribattuto. Al 47’ occasione per Succi che però non inquadra la porta. Al 50’ sugli sviluppi di una punizione Fabbri la rimette in mezzo e trova la testa di Samba che da due passi non sbaglia e fa 1-0. Al 54’ punizione di Conti che trova Dominici, il suo colpo di testa finisce in rete per il 2-0. Al 64’ occasione per Salvatori che di testa manda alto sopra la traversa. All' 80’ ci prova Pensalfine, il suo tiro però non inquadra lo specchio e si spegne a lato. All'85’ Fabbri pennella per Salvatori, che però a tu per tu con Bracchetti non riesce ad insaccare.





IL TABELLINO

MARIGNANESE 2-0 MASSALOMBARDA

MARIGNANESE: Azzolini, Salvatori, Massari (90’ Generali), Conti (74’ Previte), Dominici, Samba (83’ Sanchini), Carnesecchi, Fabbri, Donati (dal 74’ Pensalfine), Mazzoli, Moretti (63’ Grandoni).

MASSALOMBARDA: Bracchetti, Vaccari, Ricci Petitoni, Lumci (64’ Spazzoli), Hysa, Bevoni, Cavini, Trombetti (85’ Sasso),Tonini, Succi, Luciani (83’ Gramigna).

ARBITRO: Torreggiani di Civitavecchia (Abiuso-Mauriello)

MARCATORI: 50' Samba e 54' Dominici.

NOTE: recupero 1’, 4’. Ammonito Lumci.