Calcio D, la Sammaurese passa in rimonta sul campo della Sangiustese 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 22:22 - 17 Marzo 2019

La squadra della Sammaurese.



La Sammaurese sbanca il campo della Sangiustese per 2-1 in rimonta, con un secondo tempo perfetto e finisce il match in dieci contro undici. La Sammaurese ha una leggera supremazia territoriale. Fa girare bene la palla e tiene lontano l'avversario dalla propria area di rigore. Al 34' Errico su punizione fa paura alla Sangiustese: Chiodini viene chiamato ad un miracolo e alza la palla sulla traversa. Quattro minuti dopo sono gli avversari però a trovare il vantaggio. Azione in velocità, tre passaggi e Cerone in area batte Baldassarri.

Al rientro in campo dopo l'intervallo la Sammaurese subisce una bella reazione e pareggia con Errico. I giallorossi premono con tanta voglia e al 59' mettono la freccia. Tiro da fuori di Bonandi che viene respinto, Zuppardo è lì pronto in mezzo all'area e con una semirovesciata sigla l'ennesimo gol della sua prolifica stagione. Al 73' Zuppardo, ben imbeccato da Bonandi, si vede annullare un gol per un offside millimetrico. Nel finale la squadra di Mastronicola deve giocare in inferiorità numerica per il doppio giallo a Louati. Nonostante l'uomo in meno la Sammaurese gioca come sa e porta a casa il risultato pieno.

IL TABELLINO

Sangiustese - Sammaurese 1-2

SANGIUSTESE (4-2-3-1): Chiodini, Argento, Santagata, Perfetti, Patrizi, Scognamiglio (43’ st Pluchino), Pezzotti, Carta, Cheddira, Cerone, Tizi (9’ st Buaka). A disp. Carnevali, De Reggi, Basconi, Massaroni, Magistrelli, Papavero, Kamara. All. Senigagliesi.

SAMMAURESE (3-5-2): Baldassarri, Maioli, Giua, Rosini, Santoni, Merciari, Scarponi, Errico, Zuppardo, Bonandi (36’ st Soumahin), Louati. A disp.: Hysa, Lombardi, Alberighi, Vivo, Sapucci, Pertutti, Valentini, Toromani. All.: Mastronicola.

ARBITRO: Fichera di Milano.

ASSISTENTI: Zandonà di Portogruaro e Ruggiero di Brindisi.

RETI: 37’ pt Tizi, 1’ st Errico, 14’ st Zuppardo.

NOTE: spettatori 300 circa; ammoniti Bonandi e Giua; espulso al 33’ st Louati per doppio giallo; corner 6-5; recupero 0’ + 3’.