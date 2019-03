Volley A2 femminile, colpaccio al tie break dell'Omag sul parquet di Mondovì: 2-3

Sport

San Giovanni in Marignano

| 21:45 - 17 Marzo 2019

Una giocata vincente di Fairs, domenica protagonista a Mondovì: 29 punti.

Colpo della Omag a Mondovì: successo per 3-2 con l'americana Fairs in grande spolvero (29 i punti) e un’ottima regia di Ilaria Battistoni che manda in doppia cifra tutte le sue attaccanti.Come da tradizione l’incontro tra le due squadre si è rivelato, ancora una volta, avvincente.Coach Saja conferma la formazione di domenica scorsa, con Gray (15 punti per lei ) al posto di Caneva. Primo set vinto dalle marignanesi senza troppa difficoltà, conclusosi con il punteggio di 18-25.

In avvio di secondo set parte meglio Mondovì, ma si fa subito raggiungere e superare dalla Omag che però getta alle ortiche l’ottimo lavoro (+6 punti) e cede il set ai vantaggi alle padrone di casa, 26/24.

Terzo set fotocopia del secondo, la Omag conduce il set con un buon margine (7/13 ). Anche in questo caso Mondovì recupera e con un parziale di 8-2 ribalta il risultato e si trova a condurre 17/15. La Omag tiene il passo ed è la prima a guadagnare il set point. Poi le Monregalesi si affidano a Rebora: con un primo tempo pareggia i conti e in battuta mette in difficoltà la difesa romagnola che non riesce ad attaccare. Mondovì chiude il set ai vantaggi, 27/25.

Le ragazze di coach Saja non ci stanno e vogliono portarsi a casa almeno un punto, spingono sull’acceleratore e senza fatica pareggiano i conti portandosi a casa il quarto set col punteggio di 25-14.

A questo punto le “Zie” ci credono e vogliono la vittoria. Si va al cambio campo sul punteggio di 3-8. Mondovì non ne ha più e la Omag torna a vincere lontano dalle proprie mura, 10/15.



IL TABELLINO



PM BAM - OMAG 2-3



LPM BAM MONDOVÌ: Biganzoli 4, Tonello 9, Valpiani 3, Schlegel 12, Rebora 8, Zanette 26, Agostino (L), Valli 2, Mandrile, Midriano, Angelini. Non entrate: Ambrosio, Bovolo. All. Delmati.

OMAG S.GIOV. IN MARIGNANO: Saguatti 12, Lualdi 14, Battistoni 3, Fairs 29, Gray 15, Manfredini 12, Gibertini (L), Mazzotti, Pinali. Non entrate: Guasti, Casprini, Caneva. All. Saja.

ARBITRI: Rossi, Pristerà.

PARZIALI: 18-25, 26-24, 27-25, 14-25, 10-15

NOTE: Durata set: 22′, 29′, 30′, 22′

RISULTATI

Lpm Bam Mondovì-Omag S. Giov. In Marignano 2-3

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Itas Citta’ Fiera Martignacco 3-0

Barricalla Cus Torino-Volley Soverato 3-0

Delta Informatica Trentino-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 3-2

Zambelli Orvieto-Conad Olimpia Teodora Ravenna 1-3



CLASSIFICA

Bartoccini Gioiellerie Perugia 32; Delta Informatica Trentino 27; Barricalla Cus Torino 25; Volley Soverato 24; Omag S.Giov. In Marignano 24; Lpm Bam Mondovì 20; Zambelli Orvieto 20; Conad Olimpia Teodora Ravenna 16; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta 14; Itas Città Fiera Martignacco 8.