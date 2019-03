Calcio D, il Santarcangelo fa un balzo verso la salvezza: battuta l'Agonese 1-0

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 21:34 - 17 Marzo 2019

Il tecnico del santarcangelo Daniele Galloppa.



Importante vittoria casalinga del Santarcangelo ai danni dell'Olimpia Agnonese. Ha segnato De Cerchio al 14' del primo tempo. Ora la squadra di Galloppa è ad un punto solo dalla salvezza diretta.



IL TABELLINO

Santarcangelo (3-4-1-2): Ragone; Corvino, Gabrielli, Bondioli (1’ st Gugliemi); Bencivenga (17’ st Guidi), Fuchi (24’ st Dhamo), Pigozzi, Fabbri; De Cerchio; Peroni, Bernardi (17’ st Falomi). In panchina: Battistini, Aristei, Nasini, Cingolani, Miori. All. Galloppa.

Agnonese (3-5-2): Kuzmanovic, Litterio, Cassese (14’ st Dezai), Albanese; Nyang, Diarra (27’ st Araldo), Ricciardi, Pejic, Gentile; Formuso, Ancora (30’ st Mazzarani). In panchina: Maraolo, Ballerini, Bisceglia, Barbato, Corbo, Sorgente. All. Foglia Manzillo.

Marcatore: 14’ De Cerchio.

Arbitro: Rinaldi di Bassano del Grappa. Assistenti: Miccoli – De Santis

Ammoniti: Ancora, Gentile, Guidi, Ricciardi, Pigozzi.

Note. Angoli: 0-10. Recupero: pt’ 0 st’ 6.