Calcio 1a Cat: Sant'Ermete, sesta vittoria consecutiva. Rivazzurra Miramare ko (1-2)

Sport

Miramare

| 17:34 - 17 Marzo 2019

Formazione Sant'Ermete 2018-19.

RIVAZZURRA MIRAMARE: Pellicioni, Pauri, Mignani, Casadei (89' Baronio), Pivi (64' Asioli), Casali; Celli (67' Sulpizio), Zamagni (80' Giuliano); Montanari, Antonioli (93' Gaido), Amadori.

In panchina: Ricci, Hoffer.

SANT'ERMETE: Vandi, Rossi, Castiglioni (57' Fini), Drudi (46' Contadini), Zavattini N., Mussoni (88' Giorgini), Genghini, Ciccarelli; Gentile, Vucaj (64' Marcaccio), Zavattini L. (65' Bettini).

In panchina: Gentili, Gavagnin, Bonifazi, Del Prete. All. Pazzini.

ARBITRO: Zampa di Cesena.

RETI: 26' Zavattini L., 49' Montanari (RM), 56' Gentile.

NOTE: ammoniti Mignani, Celli, Zamagni, Zavattini N., Drudi.



Il Sant’Ermete passa al Comunale di Rivazzurra con il risultato di 2 a 1. Il vantaggio per gli ospiti arriva al 26' con Zavattini, servito da un cross basso dalla destra di Rossi. Gol viziato da fuorigioco secondo i locali. Al 40' filtrante di Casali per Antonioli, bravo Vandi in uscita. Ripresa più vibrante, al 47' Pellicioni anticipa Zavattini in uscita. Due minuti dopo Antonioli serve Montanari che batte Vandi per il momentaneo 1-1. Al 56' Sant'Ermete nuovamente in vantaggio con una veloce ripartenza, Vucaj per Luca Zavattini che serve in profondità Gentile, bravo a battere Pellicioni in uscita. Per il Sant'Ermete è la sesta vittoria consecutiva. Verucchio agganciato a quota 39, ma domenica c'è il Novafeltria, primo con il Granata a quota 43.