Calcio 1a Cat: super Bellaria, schiantato con la manita l'Athletic Poggio (5-1)

Sport

Bellaria Igea Marina

| 17:22 - 17 Marzo 2019

Calciatore del Bellaria (foto di repertorio).

BELLARIA: Mignani, Magnani (68' Zoffoli), Floris, Fusi, Zaghini, Moramarco; Aruci (80' Antonelli), Chiussi; Aragao (43' De Cristofaro), Indelicato, Gambuti (75' Vasini B.).

In panchina: Sapucci, Facondini, Koci, Vasini A., Baldini. All. Baiardi.

AT.POGGIO: Sebastiani (68' Montagna), Depaoli, Ceccarini (61' Cupioli), Succi, Pagliarani; Valentini, Carichini (46' Bartolucci), Bartolini (55' Astolfi); Della Marchina, Gacovicaj, Baschetti (46' Manfroni).

In panchina: Fontana, Bernucci, Pugliese, Casadei. All. Damato.

ARBITRO: Balzano di Rimini.

RETI: 5' e 38' Aragao, 12' Indelicato, 18' Gambuti, 41' Floris, 90' Gacovicaj.