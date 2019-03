Calcio Promozione: Morciano, altra batosta. Il Futball Cava fa la manita (5-0)

Sport

Forlì

| 17:17 - 17 Marzo 2019

La rosa del Morciano 2018-19.

FUTBALL CAVA: Cambiuzzi,Selvaggio, Bandini, Gentilini, Falcini, Bertaccini, Asturi (79' Satanassi), Fiore, Bacchilega (74' Fazzini) Rossi, Agazzi (79' Budrioli).

A disposizione: Vigilante, Brasini, Iacovelli, Milandri, Mazzotti, Ruffino. All. Casamenti.

MORCIANO: Marconi, Torre, Muccini, Bartolini, Tenti, Monaldi, Ragno, Molfetta, Simoncelli, Sperandio, Longoni.

A disposizione: Vizzo, Baki, Martinelli, Ingrosso, Ostolani. All.: Pessina

ARBITRO: De Robertis di Bologna (Assistenti: Frontali e Ricci di Lugo di Romagna).

RETI: 29' Agazzi, 43' Asturi, 79' Rossi, 83' Bacchilega, 89' Budrioli.



Pesante rovescio per il Morciano, sconfitto 5-0 dal Futball Cava. Al 29' combinazione vincente Asturi-Agazzi che in piena area supera Marconi con un destro rasoterra, nell'angolino basso. Al 43' splendida rete di Asturi, che calcia al volo dai 20 metri e infila l'ncolpevole Marconi. Nel secondo tempo il Morciano alza bandiera bianca e nel finale il Futball Cava dilaga. Al 79' Rossi su punizione firma il tris. Quattro minuti dopo azione personale di Bacchilega che va al tiro da fuori area per il poker. All'89' spunto di Satanassi e tap-in vincente di Budrioli.