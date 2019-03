Calcio Promozione: Stella sconfitta in casa del Fratta Terme (2-1)

Sport

Forlì

| 17:11 - 17 Marzo 2019

Una formazione della Stella 2018-19.

Fratta Terme - Stella 2-1

Reti: 57' Gallo (F) , 66' Salvemini (S) , 88' Chiarini (F)



Fratta Terme: Ballestri, Mazzotti (80' Scantamburlo), Bendoni, Branchetti, Urban, Gardini, Bussi (65' Rinaldini ), Boccali, Cisterni, Gallo, Andreoli (75' Chiarini)

A disposizione: Altini, Tassani, Venturi, Mancini, Caselli, Ancarani.

All: Prati.



Stella: Montalbano, Nardi, Ferraro, Belicchi, Lazzaretti, Angelini, Garcia Rufer (90' Bellettini) Tani (90' Gogoli), Pasculli (60' Salvemini), Greco, Gabellini

A disposizione: Gamberini, Fabbrucci, Verdinelli, Tordi, Della Croce, Fabbri.

All: Boldrini.



Arbitro: Silvestri di Roma 1 (Assistenti: Scafuri di Reggio Emilia e Pasotti di Imola).

Note: ammoniti: Fratta Terme Mazzotti (36'), Boccali (70'), Gallo (93'). Angoli: 6-4. Recupero: 1'+3'.



Partita al cardiopalma quella odierna tra Fratta e Stella, divise da sole tre lunghezze e in piena zona play-out. Primo tempo molto equilibrato, con gli ospiti sicuramente più grintosi rispetto ai Termali. La Fratta controlla e prova a giocare senza però riuscire a creare azioni pericolose. Verso la fine del primo tempo, due occasioni per la Fratta, la prima con Cisterni che anticipa i difensori riminesi, ma non incrocia abbastanza e la palla finisce fuori. Poco prima la palla gol era capitata nei piedi di Andreoli, ma l'estremo difensore ospite Montalbano era stato bravo a deviare a lato. Secondo tempo di fuoco. I biancoverdi spingono sull'acceleratore e trovano il gol al 57'. Batti e ribatti in area e Gallo con un potente fendente infila all'incrocio. La gioia del gol dura poco per i locali, infatti al 66' Salvemini, entrato in campo da soli sei minuti, ribatte in rete la respinta a terra di Ballestri su tiro di Gabellini. La gara è aperta a ogni risultato, ma ad avere la meglio è il Fratta Terme: all'88' cross da destra,

Cisterni anticipa tutti colpisce di testa a botta sicura, Montalbano respinge e devia la palla sulla traversa, arriva Chiarini che deposita da due passi la palla in rete con un pregevole colpo di petto.