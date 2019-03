Calcio 1a Cat: Cupi torna bomber, Novafeltria supera il Verucchio nel derby (2-1)

Sport

Novafeltria

| 16:21 - 17 Marzo 2019

Il Novafeltria vittorioso 2-1 sul Verucchio (in gallery la formazione iniziale di rosanero ospiti).

NOVAFELTRIA: Semprini, Gori P., Ceccaroni, Rinaldi, Babbini, Mahmutaj, Cupi (47'st Crociani), Amantini (41'st Arapi); Baldinini, Radici (4'st Morciano), Balducci.

In panchina: Cappella, Gori M., Mainardi, Sartini, Outaadi, Kouassi. All. Fabbri.

VERUCCHIO: Maggioli, Colonna R., Campidelli, Tentoni, Radu (46'st Ugolini), Schipano; Bruma, Genghini; Dragoni, Tellinai (40'st Vertaglia), Girometti (27'st Muccioli).

In panchina: Palmieri, Semprini, Fabbri L., Fabbri P., D'Amuri, Colonna. All. Nicolini.

ARBITRO: Antonellini di Ravenna.

RETI: 22'st e 34'st Cupi, 44'st Radu.

NOTE: ammoniti Girometti, Baldinini. Angoli: 2-1. recupero 1'+5'.



Il Novafeltria supera 2-1 il Verucchio nel derby, confermando il primato in classifica. L'eroe di giornata è l'esterno Fabrizio Cupi, autore della doppietta decisiva. Nel giorno della duplice assenza dei terminali offensivi Stefanelli e Muratori, è lui a salire al proscenio e a risolvere una gara che il Novafeltria vince con merito. Prima emozione al 4', su una veloce ripartenza dei rosanero ospiti; Bruma affonda sulla sinistra e serve all'indietro Genghini, che in area, seppur da posizione defilata, calcia debolmente con il mancino, facilitando la presa di Semprini. Il Novafeltria risponde cercando di colpire sulla fascia destra, Cupi ha un paio di buone iniziative, ma i cross sono preda dell'impeccabile Maggioli. Al 20' è Gori, sulla sinistra, a cercare l'inserimento: Radici chiude il triangolo, ma l'esterno gialloblu esita al tiro e si fa fermare da Maggioli in uscita bassa. Al 31' punizione di Tellinai dalla trequarti, sul secondo palo c'è Dragoni, ma il colpo di testa termina a lato. Semprini controlla la traiettoria. Da un rimessa laterale di Campidelli nasce il primo brivido della seconda frazione, Colonna in area cerca il destro a giro senza inquadrare il bersaglio. E' giusta la decisione dell'arbitro Antonelli di Ravenna di annullare il gol di Cupi al 57', evidente il fuorigioco dell'esterno che in spaccata precede l'uscita bassa di Maggioli. Il Verucchio spreca una buona occasione con Bruma, che di testa mette alto, e viene punito al 67': punizione dalla lunga distanza, la sfera arriva a sinistra a Morciano che scavalca Maggioli uscito fuori tempo, la palla al centro, al limite dell'area piccola, viene deviata in rete di testa da Cupi. L'esterno, in stato di grazia, raddoppia al 79' con una splendida semirovesciata, su una punizione calciata da Babbini. Il Verucchio riapre tardivamente la partita con Radu, con un potente sinistro in area sugli sviluppi di una punizione battuta velocemente da Colonna. Al 91' Dragoni di sinistro calcia alto la possibile palla del 2-2.