Sport

Rimini

| 13:20 - 17 Marzo 2019

Diretta testuale Rimini Ravenna.

PARZIALE:

RIMINI (3-5-2):

In panchina:

All. Martini.

RAVENNA (3-5-2):

In panchina:

All. Foschi.

ARBITRO:

RETI:

NOTE:



Inizio gara alle 16.30