Mondiale Superbike, primi punti per Delbianco. In gara2 ottovo posto per Rinaldi

Sport

Rimini

| 12:58 - 17 Marzo 2019

Il pilota Alessandro Delbianco in azione.







Le due gare della domenica di Buriram del mondiale Superbike hanno visto trionfare Alvaro Bautista. Il pilota spagnolo fa sei su sei. Stracciata la concorrenza di Rea e di un ottimo Lowes, terzo in entrambe le gare. Melandri due volte sesto, Segnali positivi per il riminese Michael Ruben Rinaldi, undicesimo nella Superpole Race, ma buon ottavo in Gara 2 proprio come al sabato. Continuano invece le difficoltà di BMW (Sykes 10° al mattino e ritirato in Gara 2) e di Chaz Davies, fermato da un problema tecnico in Gara 2 dopo l’ottavo posto nella Sprint. Alessandro Delbianco conquista i suoi primi punti, quindicesimo e tredicesimo complici i ritiri e le defezioni sulla griglia della seconda gara. “Sono felice di aver conquistato i miei primi punti mondiali. Abbiamo ancora tanto da fare ovviamente, ma posso dire che è stato un weekend in crescita, almeno per quanto riguarda i risultati in gara – dice Delbianco - Ieri ero 17°, stamattina 15° e poi ho chiuso 13° nella seconda gara di oggi. Cercherò di usare tutta l’esperienza accumulata qui già nelle prossime gare, e ringrazio il mio team per tutto il grande lavoro svolto in questo weekend.”