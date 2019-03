VIDEO Ancora un incidente in moto a Ponte Messa, paura per una coppia di fidanzati

Cronaca

| 12:39 - 17 Marzo 2019

Ancora un grave incidente sulla Marecchiese, in località Ponte Messa, nel comune di Pennabilli, a distanza di meno di 24 ore dal sinistro nel quale ha perso la vita Giovanni Bucci, 64enne di Verucchio. Intorno alle 11.50 di domenica una Peugeot stava percorrendo la strada in direzione mare - monte, quando all'altezza della Chiesa ha svoltato a sinistra, per imboccare la via Santa Cristina. Una moto Triumph guidata da un 24enne sammarinese, a bordo anche la fidanzata 21enne sempre di San Marino, aveva però iniziato il sorpasso sulla vettura: l'impatto è stato inevitabile, i due centauri sono stati sbalzati dalla sella. Sul posto è intervenuto il personale del 118, con due ambulanze e automedica. I Carabinieri di Novafeltria hanno provveduto a chiudere la strada per i soccorsi e per i rilievi. Il ricovero dei due feriti è avvenuto in codice di massima gravità.