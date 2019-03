Rimini, ruba formaggi e cosmetici al centro commerciale, in manette trentenne

Cronaca

Beccato con formaggio e cosmetici rubati.

Colto in flagrante mentre ruba in un centro commerciale finisce in manette un cittadino ucraino trentenne, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di tentato furto aggravato. I poliziotti lo hanno arrestato sabato pomeriggio dopo segnalazione del personale dell’esercizio che aveva notato l’uomo prelevare dei prodotti dagli scaffali del reparto di parafarmacia, successivamente si era spostato nel reparto alimentare dove aveva preso alcune confezioni. Successivamente, nascondendosi dietro gli scaffali del reparto giocattoli, aveva cercato di nascondere i prodotti precedentemente sottratti, intanto era già stata allertata la polizia che è giunta sul posto immediatamente. Bloccato, l’uomo è stato perquisito e trovato con confezioni di formaggio e cosmetici, è stato pertanto arrestato. La merce, che risulta invendibile poiché danneggiata, è stata comunque riconsegnata.