Attualità

Rimini

| 09:36 - 17 Marzo 2019

Rifiuti sul marciapiede.

Una lettrice ci segnala il degrado in cui si trova la zona Celle "Questa cosa bruttissima e stata lasciata da qualcuno che abita alle Celle in via delle Piante o vie interne precisamente vicino al campetto e penso sia una cosa molto incivile e maleducata bloccando il marciapiede che ne una bicicletta ne un passeggino riescono passare....delusa". Ricordiamo il numero segnalazioni whatsapp di Altarimini 347 8809485