Mercatini vintage, le Shopping Night e il buon vino, ecco l’estate ‘viva’ di Santarcangelo

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 09:16 - 17 Marzo 2019

Città Viva Santarcangelo.

In una sala Baldini, della Biblioteca di Santarcangelo, gremita di vecchi e nuovi associati, il nuovo gruppo di Città Viva ha presentato, per approvazione, il programma estivo che, come tutti gli anni, assieme ad altre iniziative comunali darà vita all’estate santarcangiolese.

Si parte con il primo appuntamento, in realtà primaverile, con il Città Viva Special Market del prossimo 7 aprile. Questo si affiancherà allo Speciale Vintage del Mercatino “La Casa del Tempo” è sarà un appuntamento caratterizzato dall’alta qualità e dalle offerte speciali.

Dopo il grande successo dello scorso anno, tornano le Shopping Night, nelle notti del 5 (in concomitanza con la prima serata del Santarcangelo Festival) e del 19 luglio: due serate di shopping a prezzo di saldo, accompagnati dalla musica dal vivo in tutte le vie del centro.

La Piazza e la musica dal palco saranno le protagoniste dell’ormai classico Disco Piazza, nelle serate di venerdì 26 e sabato 27 luglio (ancora in corso di definizione i protagonisti delle due serate sonore).

Santarcangelo si trasformerà invece in una piccola Hollywood venerdì 2 agosto, perché, in occasione del Not Film Festival, si terrà un mercatino speciale dall’atmosfera cinematografica.

Il 9 e 10 agosto, come ormai da tradizione consolidata, tornano a tintinnare i calici di Calici Santarcangelo il classico, e affermatissimo, appuntamento con il buon vino da gustare fra le strade del centro e le contrade del paese vecchio accompagnati dalla frizzante musica dal vivo.

Per concludere, Città Viva punterà sulla nuova edizione di Denti Mancanti, l’appuntamento degli spettacoli in piazza ormai punto fermo, e seguitissimo, dell’estate santarcangiolese che si svolgerà nelle serate di venerdì 16 e sabato 17 agosto.

Insomma… anche quest’anno l’estate di Santarcangelo sarà ricca di appuntamenti di qualità e di intrattenimento per tutta la famiglia, per rendere la nostra città sempre più accogliente, più attrattiva e più "viva".