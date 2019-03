Volley B2 femminile, per l'Emanuel Riviera Volley hurrà da tre punti: secondo posto a -1

Sport

Rimini

17 Marzo 2019

L'Emanuel Riviera Volley ha battuto 3-2 il Gramsci Reggio Emilia.



Vince l'Emanuel Riviera Volley piegando 3-0 il Gramsci Reggio Emilia (25-22, 25-23, 25-22) al termine di una partita con molti errori da entrambe le parti ma che le padroni di casa hanno saputo condurre in porto gestendo al meglio e con determinazione i momenti caldi. Sugli scudi Macchi e Vujevic.

Un successo che unito alla vittoria solo al tie break di Cremona su Rovigo, riduce ad un solo punto il distacco della formazione riminese dal secondo posto occupato dalla coppia Esperia- Libertas Forlì, quest'ultima vincitrice per 3-0. Nel prossimo turno proprio l'Esperia sarà di scena alla Casa del volley in una partita che potrebbe lanciare la formazione di Nanni al secondo posto (ai playoff vanno la seconda e la terza della classifica). Per Rimini si tratta del decimo successo in 12 gare, il quinto di fila.



IL TABELLINO

Emanuel Riviera Volley: Catalano 1, Leonardi 13, Vujevic 17, Orsi 9, Zucchini 4, Godenzoni 8, Macchi libero, Magi. N.e. Aglio, Bissoni, Nicoletti, Benvenuti, Ariano. All. Nanni

Gramsci Reggio Emilia: Grassi 10, Scardigli 10, Gorreri L, Campi 2, Sghedoni 3, Gaiuffi 0, Conte 5, Righelli 10, Ronzoni, De Kunovic 5, Cannossini. All. Caffagni

RISULTATI VTB Pianamiele Bologna – Caf Acli Stella (domenica); Arbor Interclays – TEV Civiemme 3-0; Bleuline Libertas Forlì-V. Calerno Sant'Ilario 3-0; My Mech Cervia- Clai imola 1-3; Esperia Cremona – Fruvit Rovigo 3-2; Rubierese – Liverani Lugo 0-3.

LA CLASSIFICA Clai Imola 54; Esperia Cremona, Libertas Forlì 44; Emanuel Riviera Volley 43; Liverani Lugo 34; Arbor Interclays 32; Gramsci Reggio Emilia 31; Rubierese 30; *VTB Pianamiele Bologna, Fruvit Rovigo 27; *Caf Acli Stella 19; My Mech Cervia 17; T&V Civiemme Campagnola 15; V. Calerno S. Ilario 0.

* Una partita in meno.