Volley A2 femminile, l'Omag a Mondovì contro l'ex Zanette per abbattere il tabù trasferta

San Giovanni in Marignano

| 22:40 - 16 Marzo 2019

L'Omag di San Giovanni in Marignano è di scena domenica a Mondovì.

Nella prima giornata del girone di ritorno della poule promozione, la Omag torna in campo per affrontare la sua “bestia nera”: LPM Bam Mondovì. L'appuntamento è per domenica pomeriggio al Palamanera di Mondovì, con le marignanesi che incroceranno sotto rete le pumine di coach Delmati e la ex di turno Elisa Zanette (ore 17, arbitri Rossi Alessandro e Pristerà Rachela).

Sarà un match interessante: Mondovì, una squadra che al momento occupa l’ultimo posto utile per accedere ai play-off e si trova sotto di tre punti in classifica rispetto alla Omag (19 contro 22) e arriva da tre sconfitte consecutive; San Giovanni in Marignano alterna ottime prestazioni in casa e inciampa troppo spesso in trasferta. E' il momento giusto per la Omag di invertire la rotta lontano da casa, strappare qualche punto e rendere ancora più corposo il bottino valido per la classifica nella poule promozione.

Le probabili formazioni

Lpm: Valpiani in palleggio e Zanette opposto, Biganzoli e Schlegel di banda, Rebora e Tonello al centro e Agostino libero.All. Delmati vice Basso.

Omag: Battistoni in regia e Manfredini opposto, Saguatti e Fairs di banda, Gray e Lualdi al centro e Gibertini libero. All. Saja vice Zanchi.

IL CALENDARIO Lpm Bam Mondovi’-Omag S.Giov. In Marignano

Bartoccini Gioiellerie Perugia-Itas Citta’ Fiera Martignacco 3-0

Barricalla Cus Torino-Volley Soverato

Delta Informatica Trentino-Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta

Zambelli Orvieto-Conad Olimpia Teodora Ravenna

CLASSIFICA

Bartoccini Gioiellerie Perugia 32; Delta Informatica Trentino 25; Volley Soverato 24; Barricalla Cus Torino, Omag S.Giov. In Marignano 22; Zambelli Orvieto 20, Lpm Bam Mondovi’ 19; Golden Tulip Volalto 2.0 Caserta, Conad Olimpia Teodora Ravenna 13; Itas Citta’ Fiera Martignacco 8.