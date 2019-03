Volley B maschile, la Rovelli Morciano infila l'ennesima sconfitta

Sport

Morciano di Romagna

| 21:36 - 16 Marzo 2019

La Rovelli Morciano ancora non ha mai vinto una partita.

Poteva essere davvero la volta buona per la Rovelli per conquistare la prima vittoria stagionale, contro il Villadoro Modena giunta a Morciano con problemi di organico avendo una situazione di classifica più che serena. Invece i cioccolatieri non sono riusciti a tirar fuori quelle motivazioni in più che avrebbero dato la spinta per i tre punti (0-3). Troppe volte errori banali hanno vanificato belle giocate, con diversi attaccanti morcianesi comunque in palla ed efficaci. E’ difficile riuscire a giocare sereni e motivati nelle condizioni della Rovelli attuale, però forse uno sforzo in più, magari legato all’amor proprio ed all’orgoglio, servirebbe allo scopo di concludere il torneo con la testa alta.

IL TABELLINO

DOLCIARIA ROVELLI – VILLADORO 1 – 3

: Stella 5, Morichelli 20, Omaggi 4, Vanucci 8, Mille 14, Kiva 10, libero Maggioli, Daniel 1, Calandriello n.e., Benini N.E., Fabbri 2. All. Rovinelli.

VILLADORO MODENA: Montorsi 5, Sala 16, Sandoni 5, Ferrari 8, Mocelli 15, Dombrovski 14, L1 Plessi, L2 Managlia, Nicolini 0, Bevilacqua 0, Zanni M. 0, Zanni N. n.e., Giovenzana 2, Ronchetti n.e. All. Serafini.

ARBITRI: Barducci-Zoffoli.

PARZIALI: 19-25, 25-16, 18-25, 21-25