Basket C Gold, colpaccio Albergatore Pro nello scontro al vertice con Bologna: 74-81

Sport

Rimini

| 21:08 - 16 Marzo 2019

Albergatore Pro esulta per l'ennesimo successo.

Nello scontro al vertice Albergatore Pro si impone per 81-74 in una partita in cui primeggia grazie a testa e cuore. Avvio migliore dei biancorossi col primo quarto chiuso sul 24-15. Due triple di Losi fanno andare le due squadre all’intervallo lungo in perfetta parità: 34-34 in un parziale in cui Rimini riesce a segnare solo dieci punti. Nel terzo tempino Albergatore Pro tenta nuovamente l’allungo: la bomba di Moffa al 30' fissa il punteggio sul 61-56 del 30′ per Rimini. RBR nell'ultimo parziale non si fa riprendere e chiude sull’81-74.

Bologna ottima nella percentuale ai liberi (12/15, 80%), bene nelle bombe (12/29, 42%), ben 24 palle perse contro le 14 della squadra di Bernardi. Albergatore Pro ha primeggiato invece nella percentuale da due punti (18/33, 54%), ha primeggiato sotto i tabelloni (36 rimbalzi)

IL TABELLINO

BOLOGNA BASKET: Poluzzi, Losi 15, Fin 16, Fontecchio 9, Cortesi 15, Polverelli 5, Guerri, Tugnoli 6, Folli 8, Bartolini, Mazzocchi, Ne. Bartolini, Antola, Mazzocchi. All. Lolli

ALBERGATORE PRO: Bianchi 13, Rivali 8, Broglia 11, Bedetti F. 12, Bedetti L. 11, Pesaresi, Moffa 15, Ramilli, Saponi 11. Ne. Dini, Chiari, GuziurAll. Bernardi