VIDEO Centauro si schianta contro il guardrail e perde la vita sulla Marecchiese

Cronaca

Pennabilli

| 16:48 - 16 Marzo 2019

Ha perso la vita in un grave incidente sulla Marecchiese in Alta Valmarecchia, un paio di km prima della località Ponte Messa, nel comune di Pennabilli. G.B., un 50enne riminese, in sella a una moto Bmw R1200 GS, ha perso il controllo del mezzo dopo un rettilineo, nell'affrontare una doppia curva, finendo contro il guardrail. Il centauro, che procedeva in direzione Rimini, non è riuscito a fare la seconda curva. Dopo il violento urto, la moto è finita in un campo, sotto a un ponte. Le sue condizioni sono apparse subito gravi: dopo l'incidente, era in stato di incoscienza. Il personale del 118, intervenuto sul posto, ha richiesto l'intervento dell'eliambulanza, ma non c'è stato nulla da fare. La strada è stata chiusa al traffico, sul posto anche i Carabinieri.